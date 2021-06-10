高雄1名餐廳業者因為替員工投保職業工會保險，老闆竟以此為理由，要求員工將領到的紓困補貼上繳公司，否則將不會如期發薪；老闆大言不慚地說從未拖欠員工薪水，疫情期間最應被紓困的其實是雇主，而員工沒有出保費，還可以領到補助，還說若員工去詢問勞保局，他就會解釋是老闆和員工間「認知默契問題」，誇張行徑引發網友撻伐。

1名網友在PTT上發文表示，他的1名朋友在高雄某間餐廳做洗碗工，平時負責洗碗與外送，月薪約3萬，日前朋友的老闆說，因為該餐廳沒有為員工保勞健保，而是投保金額較高的職業工會，而員工們應該有資格領到紓困補助，該老闆竟要求員工將紓困金上繳。

高雄1名餐廳業者因為替員工投保職業工會保險，老闆竟以此為理由，要求員工將領到的紓困補貼上繳公司，否則將不會如期發薪。（圖／翻攝自PTT）

高雄1名餐廳業者因為替員工投保職業工會保險，老闆竟以此為理由，要求員工將領到的紓困補貼上繳公司，否則將不會如期發薪。（圖／翻攝自PTT）

該餐廳老闆在訊息中表示，「你想一想，該被紓困的應該是雇主，疫情嚴峻也不曾拖到你的薪水」，還說紓困金會匯到員工的戶頭，但員工們還是享有公會的保險福利，若員工想去勞保局詢問，他則會說是老闆和員工間的「認知默契問題」，還強調「越問越多後你就知道當老闆的無奈了」。

該老闆甚至說，「趕快繳上來，下個月薪水馬上就會入帳」；許多網友則留言說，「當老闆當到這麼不要臉」、「超級噁心，好處全部拿走」、「扣薪水不發違法啊」、、「順便檢舉老闆沒有保勞健保」。

根據行政院推出的紓困4.0方案，針對自營作業者或無一定雇主勞工，只要符合「110年4月30日已於職業工會參加勞工保險」、「108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元」、「未請領其他機關所性質相同補助」3項資格，就能領到勞動部的紓困補助1至3萬。

(中時新聞網)