新北市疫情嚴峻，總統府參議郭昆文昨（9）日因在臉書寫下「第一第一得第一侯友宜讚」被罵翻，他隨即刪文，並表示無影射之意，惟因引起不當的聯想，造成混亂，深感抱歉。對此，新北市議員、國民黨發言人江怡臻批評，若有人為新北市確診數幸災樂禍，暗自嘲諷，就已經失去身為一個人應該有的基本良知，且把人命當政治鬥爭工具、把確診人數當成開玩笑的對象，那將會是全民最大的不幸。

江怡臻透過「國民黨發言人」臉書指出，郭昆文作為民進黨現任資深幕僚，如果意指的是新北市確診人數，將提出最嚴厲的譴責。她表示，尊重郭昆文的言論自由，但新北市民受困在水深火熱的疫情之中，日前侯市長才說新北一支疫苗都沒有了，好不容易配發到莫德納15萬劑中的9800劑疫苗，但完全不夠新北一、二、三類人員施打，無法建立有效的防護，現在還要忍受民進黨幕僚的言語嘲諷，難道新北市民就不是人？難道國民黨執政的縣市就要被民進黨執政看不起？

蔡總統總呼籲同島一命、團結抗疫，江怡臻說，但民進黨各路人士卻無視人民的健康性命，把人命當做數字進行政治鬥爭的工具，不免讓人懷疑蔡政府是表面說團結，私下做人民分化的雙面行為，這樣的心態不僅對不起新北市市民，也對不起所有第一線的防疫人員。

江怡臻表示，新北市一直與中央並肩作戰，也相信團結才能對抗疫情，但部分綠營人士卻好像在看著新北市的好戲，確診人數與死亡人數在他們的心中就只是一連串冷冰冰的數字。她強調，每個確診人數都代表著一個家庭，確診人數更不是各縣市拿來比較競爭的數據，大家的目標都很明確，就是盡力防堵疫情，讓疫情歸零，如果還有人用意識形態防疫，把確診人數當成開玩笑的對象，那將會是全民最大的不幸。

(中時新聞網)