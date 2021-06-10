【愛傳媒葉毓蘭專欄】伴隨疫情快速攀升，許多國人因為蔡政府的無能而不幸病歿，然而這樣的不幸，就有賴辛苦的殯葬業人員協助送行，協助家屬與亡者，走最後的一段路，我要向這些送行者致上我最深切的感謝。

然而因為本次疫情傳染力極強，也讓殯葬業從業人員面對極大的防疫壓力，如印尼就有因處理亡者導致超過15人感染，雖有相關證據說明亡者應無直接傳染之可能，但處理亡者之衣物，以及相關體液等接觸表面，仍有一定之感染風險，且為維持疫情期間社會喪葬等機能正常運作，此類人員之防疫重要性不可忽視。

尤其看到印度因為死亡人數遽增，許多人直到生命的最後都無法有體面的最後一段路，只能草草處理，更是讓人於心不忍。

6月9日在新聞上看到殯葬業者向政府陳情列入疫苗施打對象被打回票，令我忿忿不平，疫情爆發至今，指揮中心非但不能超前部署，連善後的能力也付諸闕如。

但我懇請指揮中心要看見殯葬業人員的重要性，在疫苗施打順序以及防疫資源等措施上，要給殯葬業從業人員有更多的考量，不只是保障他們的生命安全，避免疫情傳播，更要讓在疫情肆虐中不幸往生者，至少能夠尊嚴的羽化。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)