水湳市場攤販管委會主委日前向何安派出所報案，稱其發現有人於通訊軟體line散播「台中目前染疫市場請大家小心......2.水湳市場......」等訊息，故提出告訴。（警方提供）

防疫視同作戰，不容有謠傳動搖民心。台中市政府警察局第六分局於日前獲報，指有民眾於臉書散布疫情不實訊息，網傳於水湳市場、建國市場等染疫，警方火速將69歲的郭女查緝到案，依法送辦並澄清，以遏止不實謠言。

警方表示，水湳市場攤販管委會主委日前向何安派出所報案，稱其發現有人於通訊軟體line散播「台中目前染疫市場請大家小心......2.水湳市場......」等訊息，故提出告訴。第六分局立即組成專案小組，報請台中地檢署指派敦股黃芝瑋檢察官指揮偵辦，並向衛生局查證。

衛生局回復表示，水湳市場為市府經疫調後所公布的確診個案足跡，皆已由環保局完成消毒，惟相關市場內目前並無群聚事件發生，稱其為「染疫市場」為不符事實。

警方指出，員警將涉嫌散播此訊息69歲的郭女通知到案，並經檢察官複訊後，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送台中地檢署偵辦。

第六分局長吳耀南說，民眾接獲「來源不明」或「未經證實」疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法。民眾可透過臺中市政府開設之「嚴重特殊傳染性肺炎防治專區」官方網站，及中央流行疫情指揮中心召開之記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。

＃防疫視同作戰＃網傳

(中時 )