【愛傳媒陳麗玲專欄】總結最近的疫情亂象，可以用疫苗「能拖一天算一天」、疫情「欲蓋彌彰」、防疫措施「髮夾彎彎彎」可以形容。

疫苗政策「能拖一天算一天」

最近熱門搜尋字就是「疫苗」，從新黨在13日就提出大陸可以給疫苗，蔡英文也在5月13日召開記者提到國產疫苗開始，「高端」這支股票就不斷飆漲，到18日蔡英文巡視指揮中心又提到疫苗，讓高端當天又是漲停板，到郭台銘提出要捐500萬劑BNT並火速在50小時提出申請文件，高端跌停，蔡英文緊急召開高端法說記者會以外，民眾眼睜睜地看到指揮官陳時中除了種種原因刁難疫苗進口以外，還斬釘截鐵說台灣一定買不到，因而民意沸騰後，最近陳時中又說要三方視訊才能買。

不管是6月3日的到總統府快閃說我要疫苗，還是6月6日的靜默關燈1分鐘，種種抗議與哀求，政府都無動於衷。

這樣又過了十幾天，蔡英文只有在6月7日因為要延長三級警戒開記者會。6月8日台灣新冠染疫死亡數來到308，破三百條人命後，蘇貞昌也出來道歉，我們看到政府對於核准疫苗進口就是「能拖一天算一天」，完全不在乎一條人命影響的不只一個家庭。

「反正總有一天等到你」，只要外交護航，對內大內宣，日本來個124萬劑，美國來個75萬劑，有得打就好，不要管每周有沒有100萬劑，反正一面宣傳有疫苗可打，一面宣傳高端有多好，要對國產疫苗有信心，就可以撐到高端疫苗上市，就可以維護我大英帝國霸業！

疫情報告「欲蓋彌彰」

發明一個全世界都沒聽過的「校正回歸」，已經可以代表一切，現在根本沒有對等資訊，台灣民眾只能從事後去推算，才能夠知道政府前就隱瞞很多事實。

更不要說現在台灣除了英國變種病毒外，究竟有無印度、巴西、越南變種病毒都不願意說，以醫療的專業程度，民眾根本無從了解，只延長三級警戒，讓人民天天緊張憂慮，根本沒有提出解方，這種無能政府，已經懶得再罵了！

防疫措施「髮夾彎彎彎」

篇幅過長，這個你每天下午兩點都有聽讀稿網紅陳時中在那邊「齁」來「齁」去就知道！

作者為律師

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(中時新聞網)