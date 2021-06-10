【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌跟陳時中終於為了疫情失控道歉了，但是道歉的心不甘情不願，完全是被立委逼出來的。對於疫苗佈局失當，蘇貞昌6月9日還用疫苗比雞腿，可以看出此人心中毫無歉疚。

6月8日立委曾銘宗問蘇陳兩人是否要道歉時，陳第一時間回應，「這不是道歉的問題，覺得非常遺憾」；蘇貞昌也表示，「這不是用道歉的；發生死亡或民眾染疫，政府很遺憾」。

看到了嗎？他們表達的是「遺憾」，而不是「道歉」。

「遺憾」是旁觀者的角色，表示也不希望看到這種情形，但不認為自己有責任或過錯，更沒有反省；「道歉」則是覺得自己有做不好的地方，因而向國人致歉。

所以8日在進立法院前，蘇陳兩人是不認為自己有做錯的。直到立委發火，蘇陳才道歉，這就是我們的官員。

另外，國民黨主張紓困普發一人一萬元，讓需要的人可以救急，但蘇貞昌回應，錢應該用在刀口上。言下之意，他是個很重視財政紀律的人。

不過，去年7月蘇貞昌到高雄幫陳其邁助選，就端出他已核定與高雄有關的4000億元建設和投資案，為了選舉利多大灑幣。還有，每當他女兒蘇巧慧要經費時，蘇貞昌也都霸氣回應，「這筆錢他出了！」

原來，人民迫切的需要，不是刀口；政黨選舉及自己女兒的政績，才是刀口。還是說，民進黨的小名叫「刀口」？

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)