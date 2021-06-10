半導體傳載方案業者家登精密（3680）於10日公佈2021年5月營收報告，集團合併營收約為新台幣2.35億元，與上個月成長約42％，與去年同期成長約10％；今年累積1～5月約10.46億元，與去年同期9.11億元成長約15％，其中本業成長幅度23％。

因應疫情未見趨緩，家登持續並加強防疫措施，實施分區辦公之外，人力也備妥A、B組，能在任何突發狀況來臨時，互相替代。在防疫物資方面，家登備有充足的口罩、酒精及防護設備，能提供員工最完善及安全的工作環境。

此外，家登將安排在專業醫事人員的協助下，進行全體員工的快篩工作，以避免任何企業內感染，進一步傷及員工健康及影響營運的風險，家登以防疫為最高原則，持續追求公司正常營運與成長。

對於海外市場，家登雖然一直以來受限於距離，無法提供最即時的服務給客戶，但近兩年家登光罩傳載優異的功能表現，陸續在客戶端發揮效能，客戶相比過往更加密切地與家登合作並進行技術討論，且成果直接反映在訂單數量，讓家登在海外的市占大幅提升，代表距離不是問題，好的產品總能展現價值。

此外，國內及大中華市場，甚至是國內半導體廠到海外設廠，都是家登未來晶圓市場的主力發展重心，將與光罩載具雙管齊下，持續突破集團營收表現。

(工商 )