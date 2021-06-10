員工一向是公司最寶貴的資產，為了保護員工人身安全，記憶體模組大廠威剛科技防疫再升級。不只全面發放每位員工一只日本空運進口的全罩式防護面罩，同時也加發市價8,600元的端午節生技防疫包。董事長陳立白表示，除了上述內外防護補給外，本週全體員工端午節禮金入帳後，接下來更會加發防疫津貼，為大家在疫情時期辛苦打拼加油打氣。

威剛向來關注員工福利，期能讓員工在心無旁騖且補給滿滿的環境下安心工作。5月以來，雙北疫情升溫，公司也迅速反應採分流及異地辦公雙管齊下的策略，以降低員工通勤及必要外出的危險。考量到員工搭乘大眾運輸及出外洽公不可避免的面臨空氣傳播風險，公司除了持續加發大量醫療級口罩供員工替換，也立即自日本進口具蛾眼抗反射結構技術的全罩式透明防護面罩。員工戴上後，不會有反光、霧氣干擾視野的困擾，且穿透度高並重量輕，員工長戴仍可安心及有效率地自在工作。

同時，威剛也贈送員工每人一組生技防疫包，幫助員工強化免疫力。除了有質純口碑好的滴滴鮮滴雞精外，也搭配威客維的護眼保健品、有益血管暢通的不飽和脂肪酸膠囊、養顏補血的鐵補精及鹼性水等。期望讓員工在端午連假後回歸工作崗位時仍神清氣爽，交出滿分的工作表現。

威剛董事長陳立白表示，在疫情艱困時期，公司更要關注員工的身心健康狀態。今年以來，公司營運在全體同仁齊心協力的推動下，展現出穩健攀升的強勢氣魄。為了感謝及激勵員工，5月已全員發放0.5個月月薪的激勵獎金；6月端節如慣例也將全員發放0.25個月月薪的年節獎金，皆為公司衝刺業績添加十足的薪火。在短期疫情不易降溫的狀態下，公司除了先為員工外在及體內防護增添軍備，也將在最適時點再加發防疫津貼，讓公司照顧員工的心意及後援補給不中斷。

(工商 )