設備廠旭東機械（4537）公布2021年5月營收為1.75億元，年成長26.94％，1～5月累積營收為9.59億元，年成長12.87％，主要營運動能來自自行車設備。展望2021年，自行車終端需求強勁，通路庫存偏低，預期買氣將延續至2022年，帶動自行車設備需求持續樂觀。

台灣自行車雙雄2021年第一季皆繳出優於法人預期之佳績，同創歷史同期新高。美利達表示，目前市場需求遠高於供給，且通路庫存偏低，管理層表示主要客戶皆已確認2022年訂單，預期自行車熱潮可望延續至2022年。正新亦表示，歐美庫存僅2～3周，低於正常2～3個月的水準，中國庫存同樣低於以往，僅有4周，並認為騎車人口增加與庫存回補將在未來幾季持續挹注公司成長動能。

受到疫情影響，騎乘自行車已成為後疫情時代的流行趨勢，在初期為了保持安全社交距離而使用自行車通勤、運動，推升入門中低階車款暢銷，而疫情趨緩後仍會有用戶留下，自行車滲透率將較疫情前來得高，而這些用戶也會成為中高階車款及電動自行車的未來潛在消費者，帶動整體自行車產值提高，預期自行車產業全年可望繳出無淡季表現。

由於近年自行車主要生產基地面臨工資上漲或缺工等問題，相關廠商皆積極提升設備自動化程度，旭東在自行車產業深耕已久，往往在客戶需求初期即配合研發，替其研製客製化專用設備，由於此趨勢不可逆，預期設備自動化提升將帶動旭東持續成長。

整體而言，雖然疫情因素使旭東去年業績受影響，然疫情過後遞延設備出貨及生活型態轉變帶動之需求，使近期設備市場火熱，旭東之自行車、面板設備能見度高；且半導體設備亦如公司規劃持續精進，並獲得更多客戶採用。由此現況看來，旭東將有機會逐步擺脫去年疫情所帶來的陰霾，推升今年營運漸回正軌。

(工商 )