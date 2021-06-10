Bjorkgren was informed today of decision to dismiss him, sources said. He met with management on Tuesday. Pacers are expected to pursue a more experienced, established head coach in this process. Bjorkgren lost locker room and much of organization in his one year as coach. https://t.co/FSwxnl66Ed — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 9, 2021

沒想到約克倫的NBA總教練美夢，連1年時間都不到就破滅了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日爆料，溜馬高層今天跟約克倫進行會談，當面告知把他解雇消息，接下來溜馬將會找尋更有經驗、更具執教履歷的教練成為新主帥。

其實這個消息一點也不意外，去年10月約克倫從20名競爭者當中脫穎而出，成為溜馬新任總教練，當時雙方簽訂3年合約，沒想到季中就傳出他跟球員不合的負面新聞，溜馬例行賽只拿34勝38敗，更在附加賽不敵巫師提前淘汰出局。

畢竟約克倫在接掌溜馬兵符之前，僅在暴龍、太陽等隊擔任助教，且當過發展聯盟球隊主帥，執教經驗明顯不足，更麻煩的是他與溜馬主力之間關係欠佳，甚至傳出華倫因為不想給他執教，故意宣布本季提前報銷，如今終於等到約克倫下台。

根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯跟進報導，目前溜馬的頭號接任總教練人選，將是剛被拓荒者開除的史托茲，畢竟史托茲曾在老鷹、公鹿、拓荒者等隊擔任長達13年的總教練，且幫拓荒者連8年闖進季後賽，或許能到溜馬換個手氣。

(中時 )