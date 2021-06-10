國內疫情嚴峻，全台三級警戒延至6月28日，由於端午節連假將至，政府呼籲民眾切勿返鄉，避免造成防疫破口，導致疫情擴散，對此，部落客史丹利表示沖繩近來疫情突然爆發，與日本黃金周連假湧入大量觀光客有關，呼籲台灣民眾以此做為警惕。

史丹利表示一直有在關心沖繩疫情，4月時沖繩疫情漸趨穩定，每日確診人數僅有個位數，未料5月22日飆到231人創下新高，隔日日本政府便發佈沖繩緊急事態宣言，但仍未把疫情控制住，29日再創確診人數新高335人，雖然人數跟台灣差不多，但沖繩人口只有100多萬人，遠低於台灣2300萬人，就可以理解沖繩疫情有多嚴峻。

至於沖繩疫情為何突然爆發？史丹利表示根據媒體報導與專家推測，因為四月底到五月初是日本黃金周連假，當時大量日本本島遊客湧入沖繩，人數比去年多了好幾倍，黃金周結束後過後10天左右，沖繩確診人數就開始飆高，如今沖繩縣內病床使用率高達95%，醫療資源已達緊繃狀態，甚至得靠其他縣市派遣醫療人員過去支援。

眼見沖繩疫情嚴峻，史丹利怒氣沖沖表示端午節連假還要回鄉嗎？要像日本本島觀光客一樣，去沖繩爽個幾天離開後，把病毒留下來搞跨沖繩，強調若不想把自己的故鄉也搞得烏煙瘴氣，端午節連假就好好待在家裡，更撂下狠話：「不要過了這次的端午節，下次你就只能等中元節才能被放出來喔」。

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(中時新聞網)