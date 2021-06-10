綜藝天王吳宗憲9日在陳文茜主持的Yahoo TV《茜問》中收起綜藝魂，針對口罩之亂以及近期最夯的疫苗事件忍不住發表看法，讓陳文茜放話「把趙少康放一邊」，要揪吳宗憲一起搭檔選總統，不料竟遭果斷拒絕！

吳宗憲直言自己像「新聞製造機」，從以前到現在，不論是演藝界還是政治圈發生大小事，媒體都要來問他意見，只因他都待在攝影棚裡，躲也躲不掉。面對嚴峻疫情，吳宗憲特別提到去年口罩之亂時，只有他一個藝人敢站出來發聲：因為台灣口罩生產量很足夠，如果夠用就應該幫助別人，不管是哪裡人。

而現在疫苗短缺的狀況，吳宗憲也疾聲呼籲，疫苗不論是什麼廠牌、什麼國家，只要是堪用、可用的，台灣為何不能用？也呼籲台灣應該將印度現況作為借鏡，先做好最壞的打算！

陳文茜忍不住問既然對社會有這麼多想法，為什麼不去競選？還放話要「把趙少康放一邊」，和吳宗憲搭檔選總統！不料吳宗憲綜藝魂上身，立馬回說「傻了才要選」！笑稱「趙大哥要去選，是因為他不像我能唱歌，也不像我主持費又最貴」！

(中時 )