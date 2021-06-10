高端（6547）今日暫停股票交易，預計下午5時召開線上記者會宣布二期臨床試驗解盲結果，但台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒認為，這場記者會的內容可能不是完整的解盲報告，而是二期試驗的「期中分析」，當然也更不會有三期臨床試驗才有的疫苗保護力數據。

據《經濟日報》報導，陳建煒表示，高端今日下午的記者會可能並非「二期臨床完全解盲」，而是「期中分析」，且公布後可能會有3種結果，包括繼續試驗、建議修改床試驗或停止試驗。

生醫界知情人士表示，疫苗第二期臨床試驗是「生物活性試驗」，用於分析藥物或治療「理論上」會引起的人體反應，如產生抗體、血液數值改變等，也就是確保疫苗的安全性。要等到第三期的「療效試驗」，才是真正決定治療是否有效的階段，屆時才會有外界最關心的疫苗保護力比率。因此即使高端二期臨床試驗解盲結果是正向的，也不代表疫苗有足夠保護力。

(中時新聞網)