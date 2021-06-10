台股加權指數10日開高在17,024.54點，重回萬七關卡，提高季配息的權王台積電（2330）開高在591元，面板三雄、貨櫃三雄及IC設計股龍頭聯發科（2454）紛紛開漲，帶動指數上攻力道。

受到投資人靜待5月消費者物價指數報告出爐、想要尋找聯準會何時會緊縮貨幣政策的蛛絲馬跡影響，美國四大指數在收盤前半小時全面腳軟收低，僅迷因股炒作熱潮持續延燒。

道瓊工業平均指數6月9日終場下跌0.44％（152.68點）、收34,447.14點。那斯達克指數下跌0.09％（13.16點）、收13,911.75點。費城半導體指數下跌0.4％（12.74點）、收3,158.48點。

國泰證期指出，近期加權指數反彈力道稍有縮減，主要因短線累計反彈幅度已大，導致市場追價意願偏低，但短線技術面仍延續強勢，四大指數包括加權、上櫃、電子與金融指數日KD 指標皆轉為交叉向上，RSI指標也維持在50 以上的多方區之中，整體而言，短線技術指標仍維持偏多趨勢。

(工商 )