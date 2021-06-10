大陸網紅周揚青去年4月發千字文揭露和「小豬」羅志祥9年情變內幕，直指主因與男方用情不專、愛玩多人運動有關。近日大陸八卦媒體直擊周揚青疑似有新歡，在雨中和一名富二代帥男共撐一把傘，對方更從背後緊貼周揚青，粉紅泡泡四溢，周揚青昨(9日)也在直播裡回應了。

周揚青和羅志祥去年初就傳出分手、復合等傳聞，4月周揚青親自解答，承認已和羅志祥分手，批評羅志祥與工作人員、旗下藝人有染，更點名「蝴蝶姐姐」愷樂也跟此事有關，消失螢光幕前一年多的愷樂，近日則傳出已經祕密結婚，對象是先前交往多年的醫師男友，而夫家為了保護愷樂，暫時不希望她再復出。

周揚青傳出與富二代帥男約會。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

另一方面，曾直言還是期待新戀情的周揚青，去年曾傳和神祕學霸學長一同慶生，但最後不了了之，八卦媒體昨則曝光她與另一位神秘男約會看電影，離開後該男與周揚青同撐一把傘，兩人互動親密有如情侶，不僅一同抽菸更用手機貼臉自拍，最後一同坐上男子開的價值約800萬人民幣的名車離開。

周揚青疑似默認有新戀情。（圖／翻攝自秒拍）

對此，忙著經營自家網購服飾的周揚青昨在直播上回應網友回應，她露出燦笑說：「大家都在問我八卦，都不關注我的衣服呢，大家都特別關心我，謝謝！」又笑說看到有網友提醒她菸少抽一點，感謝大家對她好，都是「親媽粉」，其他網友見此回應：「默認了嗎」、「是為了賣衣服還是真的談戀愛」、「希望幸福就好」。

(中時新聞網)