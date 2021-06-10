時序即將邁入第三季，富蘭克林證券投顧發布「2021年第三季投資策略」，聚焦在3大投資策略:一、疫後經濟重啟。二、轉升機會。三、通膨受惠。

富蘭克林證券投顧表示，隨著全球疫苗施打、美歐經濟重啟帶動景氣加速復甦，市場對聯準會退場的擔憂度也增加，而美國兩黨對於基礎建設及加稅政策的協商進展、美中情勢也將不定期擾動盤勢，金融市場波動在所難免。所幸不同於2013年前任聯準會主席柏南克談話引發QE縮減恐慌，聯準會已了解提前跟市場溝通的重要性，加上變種病毒、疫情反覆讓全球經濟復甦步調尚不穩定，預期聯準會政策調整將是緩慢漸進式的過程，降低對經濟及金融市場的影響。

富蘭克林證券投顧認為，迎向第三季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，建議投資人樂觀中仍需抱持風險意識，採取兼顧收益及平衡分散的基金防疫策略度過波動期。

一、疫後經濟重啟。標的:美國平衡型基金，美國價值型股票基金，基礎建設/公用事業股票型基金。

二、轉升機會。標的:生技/科技產業型基金，新興亞洲股票型基金。

三、通膨受惠。標的:美國高收益債券型基金，波灣債券型基金，天然資源產業型基金。

(時報資訊)