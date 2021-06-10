元山(6275)因生活科技產品上游材料運送進倉遞延，5月合併營收3.34億元，月減4.3%，儘管5月受上游材料影響，車用及高階運算需求強勁，元山訂單已排至年底，元山表示，公司因電子元件採購下長單，且公司已陸續調漲價格，加上公司在台灣及東莞均有廠區，可靈活調度生產，樂觀看待今年營運。

元山塔崗廠自2020年起開始挹注貢獻，帶動營收規模明顯跳升，今年持續受惠車用風扇與高階運算帶動市場不斷擴張，其中近期國內疫情升溫，居家辦公與遠距教學比例提高，主機板、儲存硬碟等客製化組裝市場熱度持續攀升，明顯挹注風扇需求。

元山5月合併營收3.34億元，月減4.3%，年增1.59%，累計前5月合併營收為16.37億元，年成長19.2%。

隨著歐美疫情降溫帶動經濟復甦，推升高階車款的銷售熱度，元山主攻車內風扇領域，其中高階車款在座椅通風的使用量大，元山已是歐洲各大車廠的主要供應商，將有助元山下半年業績成長；元山也持續擴大車用電子產品廣度，未來將從車內電子跨足車體電子，包括：電源管理系統、輔助馬達散熱等領域，提升應用範疇。

在高階運算方面，元山表示，去年因疫情帶動宅經濟需求，今年5G布建將持續推升相關需求，未來將聚焦包含主機板、儲存硬碟等客製化組裝市場，提供散熱解決方案。

今年以來電子供應鏈深受上游半導體與塑料價格上漲影響，元山客戶多接受公司漲價反應成本，對公司毛利並無太多影響，面對中國缺工日益嚴重，元山亦將進行產線調整，東莞舊廠房同步進行招工與逐步強化自動化生產，新建塔崗廠在建廠即規劃部分自動化生產，未來將逐步提升生產效能。

元山表示，歐美陸續解封，經濟活動漸趨正常，且第2季起進入傳統旺季，目前訂單已排到明年，雖然台灣本土疫情延燒，公司除台灣廠區嚴格進行防疫，東莞廠區亦適時加入調度，可望維持順暢生產，今年整體展望樂觀。

元山訂6月21日為除息交易日，預計每股配發現金股息1.5元，最後過戶日為6月22日，停止過戶期間為6月23日到6月27日，除息基準日為6月27日。

(時報資訊)