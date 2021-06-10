嘉威(3557)5月營收為3.56億元，年成長18.70％，即使在台幣兌美元一年來升值將近7％的不利因素影響下，但累計前5月營收仍繳出亮眼的成績，達到22.24億元，年成長7.18％。由於嘉威生活客戶以美國為主，美國放寬封城、口罩禁令及4月零售消費者信心指數數據依舊亮眼，加上公司廚具產品在第2、3季原本淡季中挹注新的營收力道，對接下來美國恢復正常活動後帶來的業績相當樂觀。

嘉威生活是典型的美國內需概念股，生產的廚具、餐具產品，主要客戶為美國市場的零售通路業者。在2019年第3季併購的廚具品牌prepara過去以網路銷售見長，主要營收來自亞馬遜等電商平台，透過併購，嘉威生活加大其產品力度，將其產品由餐桌延伸至廚房領域。由於餐具、廚具產品可共享行銷資源，透過嘉威生活在美國當地業務團隊的推動，將prepara品牌廚具賣進嘉威生活既有的客戶通路。

2020年雖有疫情的干擾因素，但嘉威生活仍積極調整腳步推動prepara品牌，產品開始陸續進入主要客戶的採購項目。prepara的產品主要為每天廚房生活中不可或缺的工具，屬於可常年販售產品項目，既有的餐具產品則較為偏重夏季銷售，藉著廚具項目的加入，增強嘉威生活第2、3季淡季的營運。

今年美國疫苗普及，施打率提升，每日新增感染人數已降至疫情以來低點，CDC 5月中旬宣布已施打疫苗者在大部分場合即可不戴口罩。一般預期今年7月4日美國國慶日，拜登將正式宣告美國社會恢復正常(Back to normal)，學生將可重返校園，必須在家照顧小孩的家長亦可重返辦公室，勞動參與率回升可望帶動消費者信心提升。

美國經濟的解封，2020年受閉店影響較大的百貨與專賣店等通路賣場亦將恢復正常，各大零售通路無不摩拳擦掌，積極備貨迎接下半年的購物潮。嘉威生活在北美市場的客戶基礎相當多元，美國市場拉貨力道的全面復甦，下半年營運表現可期。

(時報資訊)