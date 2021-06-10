因中國和美國的基礎設施建設需求強勁，致周三倫敦(LME)期銅價格上揚，並排徊在每公噸10,000美元附近，亦帶動其餘多數金屬價格均漲。今年迄今銅價上漲了近30%。

分析師表示，有數據顯示中國正面臨12年來最大的原物料上漲，市場擔憂中國政府將加強控管物價的傳言，恐會削減投機力道，並補充，全球股市在歷史高點附近徘徊，加上美債收益率下降，各國經濟在逐步復甦後需求提升，市場正處於盤整階段。

終場周三(6/9)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌14美元，報每公噸31,209美元；期鎳上漲194美元，報每公噸18,136美元；期鋅上漲2.5美元，報每公噸3,019美元；期鋁上漲6美元，報每公噸2,458.5美元；期銅上漲14.5美元，報每公噸9,978.5美元；期鉛上漲15.5美元，報每公噸2,199美元。(商品行情網)

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