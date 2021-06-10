台中火力發電廠煤倉大火！疑輸煤帶起火 濃煙竄天駭人

台中火力發電廠的輸煤轉運塔TR-62今天一早發生火災，大批濃煙竄天附近遭濃煙籠罩，引發附近居民驚恐，消防隊緊急派員搶救。台電說明指出，輸煤轉運塔TR-62在上午7時3分發生火警，火勢目前已控制，初步了解並未造成人員受傷，目前電廠煤場燃煤庫存量充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。

台中火力發電廠輸煤轉運塔今天一早發生火災。台電表示，火勢已控制，無人受傷，不影響供電。（台電公司提供／陳淑芬台中傳真）

台中火力發電廠發生火災，竄出大批濃煙嚇壞民眾，尤其從大肚山上往下看一片黑煙籠罩，網友紛紛在網站PO照，除了擔心傷亡外，也質疑「會不會影響供電？」。

台電強調，TR-62轉運塔是負責將卸煤碼頭的燃煤運送至廠內煤場存放，火災是TR-62轉運塔的運煤輸送帶起火，並非煤廠火災，更不是電廠火災，呼籲民眾不要誤傳。目前火勢已控制，現場持續灑水降溫，後續由消防人員調查事故原因。

台電指出，台中電廠有燃煤安全存量15天，目前電廠各煤場燃煤庫存量仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。至於未來卸煤方式，短期可採取陸運措施來替代，不會影響電廠用煤。

(中時 )