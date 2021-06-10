中研院院士陳培哲日前自爆已辭去國產疫苗審委，指該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自總統蔡英文。此言引發議論，陳也成不少親綠人士與支持者圍攻對象。媒體人「逆風的烏鴉」翻出2011、2012、2014年的新聞，指陳政治立場屬「鐵桿綠」，這正是綠營對陳深惡痛絕的主因；且以民進黨內部文化，對待像陳這種「叛徒」的方式「就是讓他死，或者生不如死」。

逆風的烏鴉昨日（9）在臉書發表文章《綠營為什麼要對陳培哲下重手？》內文表示，綠營對陳培哲的攻擊，從第一波的說他當審查委員不守中立甚至違法，還扯到連他弟弟都反對他；到第二波說他過去因為肝癌疫苗研發可能和高端有私怨，在到現在說他在大陸藥廠當顧問，先抹黑，再抹紅，攻擊、肉搜的規格之高，已經堪比當年的管中閔等級。

逆風的烏鴉指出，近期醫界批評政府疫苗政策或本土疫苗者不少，為什麼獨獨對陳培哲如此大動干戈？其原因有二：第一，陳培哲醫界大老的身分是不容質疑的，而且是中研院院士等級。其他醫界、公衛界的批評雖然不少，但以中研院院士高度批評的很少，而且時間點正好在高端解盲前不久，這樣的身分地位，確實造成了殺傷力。

第二，同時也是綠營對他「深惡痛絕」的主因，在於陳培哲的政治立場不是藍也不是中立的，而是鐵桿綠，甚至三兄弟都綠。2011年，他以醫界大老身分出來挺蔡英文；2012年，宇昌案爆發，他又參與連署為蔡英文清白背書；2014年九合一大選，他又具名力挺林佳龍，這些都足以證明，他的意識形態是傾向綠的。

對此，逆風的烏鴉強調，民進黨的氛圍類似黑幫，所謂黑幫，就是有事發生不論是非，大家都要一起面對一起扛，如果有不扛的，就是叛徒。黑幫對待叛徒，「就是讓他死，或者生不如死」。這不是是非問題，而是要維繫整個黑幫運作的問題。如果有黑幫裡的人忽然把是非放在黑幫的利益之前，誰知道哪天會不會有人起而效尤，所以一定是要往死裡打。這次陳培哲遇到的情況，就是最好的例子。高端解盲在即，對民進黨而言，不管基於利益或者政黨生存，對陳下重手都是必然的結果。相信經此一役，挺綠的生醫界人士應該會「更知道分寸」。

(中時新聞網)