美國多項經濟數據顯示景氣走在復甦道路上，在市場通膨預期下，美國公債殖利率近來震盪走高，導致債市由多轉空，不少投資人也趁勢透過美債反向ETF*做空美債，觀察元大美債20反1 ETF（00681R）截至5月底為止，近一季平均收盤價來到14.39元，明顯高於近一年平均值。

元大美債20反1 ETF研究團隊指出，美國聯準會（Fed）雖然多次出面說明通膨飆升只是「暫時的」，並未達到升息的條件，市場亦普遍預期美國聯準會最快2023年才可能升息，但相較於短天期公債殖利率主要反映美國聯準會的利率決策，長天期公債利率主要反映美國經濟景氣，其除受利率決策影響外，也會因景氣、通膨等市場對經濟預期而波動。

因此儘管距離美國聯準會實際做出升息決策仍相當遙遠，但在市場的通膨預期下，長天期公債殖利率還是容易因非農就業數據、GDP年增率、通膨率等經濟數據與相關消息而波動，加上美國現階段並沒有再降息的理由，在未來利率政策「只會上、不會下」的情境下，不利長天期公債，債市空軍部隊也開始蓄勢待發。

元大美債20反1 ETF研究團隊表示，直接投資債市門檻較高，多數狀況下買入債券至少一萬美元起跳，因此不少投資人會透過債券ETF投資債市，在目前美公債殖利率震盪走高、不利債市的情境下，看空債市的投資人除了可放空債券ETF外，也可透過債券反向ETF達到做空美債的效果。

根據證交所資料，元大美債20反1 ETF（00681R）截至5月31日收盤價為14.31元，近一季之平均收盤價為14.39元，相較於近一年平均收盤價13.16元高出9.35%。

元大美債20反1 ETF研究團隊提醒，反向一倍ETF以追蹤「每日」指數報酬率反向一倍為目標，而非該指數「一段期間內」累積報酬率之反向一倍，簡而言之，反向倍數關係僅限「單日有效」，故不宜以長期持有反向型ETF之方式獲取累積報酬率。

且目前國際金融市場受新冠疫情等眾多不確定因素影響，後勢仍可能出現大幅震盪，槓桿與反向型ETF適合短線操作，投資人須多加留意進場時間點，謹慎評估及評量自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停利停損點。

(工商 )