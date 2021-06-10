YouTube頻道訂閱117萬的劉沛來自美國加州，2012年為了圓歌手夢飄洋過海到台參加中視《超級星光大道》，因緣際會轉型為YouTuber，去年2月在美國與交往許久的美根結婚，今年3月初宣布懷孕。眼看台灣本土疫情嚴峻，兩人擔心寶寶的健康，決定飛回美國打疫苗、待產。

劉沛9日上架以「我們決定要回美國了...」為題的新片，坦言和美根都有共識，現階段最重要的是肚裡小孩的健康，不過台灣目前還沒有孕婦可以施打的新冠肺炎疫苗，加上兩人都是外國人身分，不確定什麼時候輪到他們接種，聽聞家鄉有一支孕婦也適合注射的疫苗，種種考量之下，決定回到美國。

劉沛和美根完成新冠肺炎核酸檢測，雙雙呈現陰性，並備妥資料一起將愛犬LUNA帶回美國。上了飛機後，發現座位幾乎都滿的，夫妻倆不禁驚呼：「比我想像更多人，怎麼這麼多人啊」美根在飛機上還忍不住落淚，滿臉流露不安的情緒，劉沛為了安撫老婆，緊緊牽住她的手。

平安回到美國第五天，劉沛向美根詢問當天搭飛機的心情，美根感嘆：「最大的原因是因為我懷孕了，所有情緒一下湧上來，我覺得我現在又要哭了…還有不知道能不能回來美國的壓力，就算我可以回來也不知道LUNA能不能回來，終於在我們起飛時，才覺得真的要回家了。」

最後劉沛表示，不確定會待在美國多久，至少要等到寶寶平安出生、見到家人，也認為選在台灣本土疫情嚴重的時候回去，肯定會招來酸民的批評，他坦然接受，「如果不喜歡今天的影片，可以按不喜歡兩次」希望網友們能理解他們的決定。

我們決定要回美國了...

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(中時新聞網)