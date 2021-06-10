國內疫情持續三級警戒，高雄市1名中年女子因在家自主健康管理，發現有自己有發燒、頭痛現象，懷疑染上新冠肺炎，於是撥打1922疫情通報專線，消防員穿防護衣全副武裝到場，按照流程準備送高醫，但女子聲稱曾在義大醫院就醫，指定送義大，和警消僵持街頭約1.5小時，最後在1922指示下改送義大醫院，結束虛驚。

根據了解，該名中年女子因在三民區家中自主健康管理，因發現自己有發燒、頭痛疑似新冠肺炎症狀，懷疑自己染疫，今晨撥打1922疫情通報專線後，2名消防人員身穿防護衣、全副武裝到場，女子自述有發燒症狀後，消防員回報後，另1輛專責送新冠肺炎的救護車和2名救護員到場。

救護員準備將該名女子送醫，因依照疫情送醫地點流程，消防員欲將女子送往高醫，但女子卻拒絕，指自己先前都在義大醫院看診，是否能送義大，消防員表明送醫流程後，女子情緒不穩在現場大叫。

轄區警方到場勸女子上救護車，女子不斷嗆警消「送醫SOP都是錯的！」警方不斷勸說「這樣是浪費社會資源，救護員是依照SOP走」，由於和女子在街頭僵持不下，警消安撫女子情緒，並回報1922，隨後接獲指示「可改送義大醫院」，女子才乖乖坐上救護車。

(中時 )