高端疫苗（6547）9日宣布今日停牌，市場揣測認為應與第二期解盲有關，解盲能否過關，市場靜待下午記者會揭曉。不過，已有眼尖的投資人注意到，高端昨日受託買超第一大券商為玉山-高雄，買超高達609張、金額高達1.53億元。

玉山證券高雄分公司是國內市占率極低的小券商，依一般交易比重，玉山高雄很明顯有特定主力著墨高端疫苗，據交易資料統計，至少從去年6月上旬開始，玉山高雄就從高端股價僅有數十元加碼，到今年3月底高端股價開始大漲前為止，合計買超1,074張（買進2,625張、賣出1,552張）

然而在高端股價從今年5月31日第一根跌停到第六根跌停，玉山高雄再度有大動作，賣超1,108張（買進36張、賣出1,144張），居那六天賣超第一名，而5月31日當天一口氣就賣超了290張。

接下來6月8日，高端股價從大跌8％多拉上漲停，買超前二大券商為凱基松山1,485張、兆豐中壢1,437張，接下來為中國信託松江買超850張，凱基中港及元大證券等也各買超二、三百張以上。

而6月9日高端疫苗拉出第二根漲停後，隨即宣布今天停牌，從券商進出再度看出，9日買超第一大券商為玉山高雄，買超609張，第二名為群益金鼎291張、富邦仁愛、凱基松山、永豐金北高雄等，都買超百張以上。

對此，法人圈盛傳，高端5月30日宣布簽約，5月31日不用停牌，被人利用簽約利多出貨，玉山高雄5月31日賣超290張第一名，宣布10日停牌前夕，9日竟又居買超第一名，高雄出了一個股神！

(工商 )