台日友好再添一樁新事例！為促進瀕危動物犀牛血源豐富化，6月8日莊福文教基金會的犀牛妹艾瑪自六福村野生動物園出發，搭乘直航飛機，經過近16小時的長途跋涉，已平安抵達日本東武動物公園，為台灣大型瀕危動物輸出成功的首例，寫下台日動物外交歷史新頁。

六福旅遊集團與莊福文教基金會長期致力動物保育及瀕危動物的繁育生存權；去年9月22日即與日本東武鐵道集團跨國攜手，啟動「台灣史上最大瀕危動物輸出」，如今莊福文教基金會的犀牛妹艾瑪成功抵日，具有跨國合作保育動物重要意義。

莊福文教基金會董事長莊秀石同時宣布卸任董事長一職，正式交棒給六福旅遊集團董事賴振融。揭下莊福文教基金會董事長一職的賴振融表示，莊福文教基金會除致力本土物種的保育，對於瀕危動物犀牛繁育更是傲視亞洲，並與國際接軌，完成本次犀牛艾瑪輸出的重要里程碑。賴振融並指出，此次台日犀牛交流合只是個起點，除獲日本台灣交流協會、台灣日本關係協會、台灣和日本動物園暨水族館協會高度重視犀牛輸出計畫，也讓其他多國動物保育組織開始關注到台灣，並多次與六福旅遊集團聯繫，六福希望針對現存的犀牛永續生存有更多合作。

全球犀牛面臨瀕危情況下，其中白犀牛數量僅剩18,000隻，賴振融說，莊福文教基金會已正式於六福村野生動物園，成立亞洲最大的犀牛繁育基地，除促進物種血緣交換，未來也將積極與國際專家建立專業交流，提升學術研究發展，共同為犀牛永續生存努力，更持續推廣全民動物保育教育、成立在地區域型保育救傷基地，以實際行動回饋社會，發揮正向影響力。

艾瑪出發前，六福村野生動物園動保、獸醫及工作團隊，及台灣觀光親善大使喔熊組長、六福娘家代表犀牛珠五花親贈台灣特產，特別在4月為她舉辦了溫馨的歡送會，並準備滿滿一牛車的美食，讓艾瑪盡情享用補充營養，包含艾瑪最愛的玩具、台灣特產7號牧草、有犀牛乖乖之稱，由草料壓縮而成的人工經料、可補充鹽分礦物質的礦鹽及百慕達草。

工作人員透露，出發前一天，艾瑪似乎也感受到離情依依，不安的走來走去，動保同仁也為她抹上最愛的泥巴，舒緩艾瑪心情，並忙著幫艾瑪做最後的抽血及監控維生素E的數值、量身高、體重等檢查，確保健康無虞。凌晨兩點，六福村獸醫、工程、動物保育員等同仁抵達艾瑪的家，開始進行台灣史上最大的瀕危動物輸出，在動保人員的引導下，經過長達半年的訓練，艾瑪熟門熟路地走進箱籠，起重機將裝有艾瑪的箱籠放到運輸專車上，運抵桃園機場直到一早上了飛機，根據隨行六福同仁隨時觀察監控，在運輸過程中，個性溫和的艾瑪不僅情緒穩定，甚至一度放鬆到睡著，完全不管外面的忙碌狀況。

飛機抵日後，艾瑪在日方人員的照護下，立刻從機場直奔東武動物公園，經過長達16個小時的長途跋涉，剛到新家的艾瑪就像個好奇寶寶，不停東張西望認識新環境，隨後自己步入欄舍中，現場隨即響起感動的歡呼、鼓掌聲，工作人員直呼艾瑪真是太棒了，甚至有人感動的擦眼淚，對他們來說這是疫情期間、他們期待已久，來自台灣最振奮人心的禮物。這段期間，日方與六福同仁也隨時保持聯繫，共同協助艾瑪適應新家，接下來，等公犀牛莫蘭抵達後，艾瑪將與莫蘭共結連理，促進全球犀牛血緣豐富化。

本次大型動物輸出獲許多台灣企業高度關注，在上洋產業代理三菱重工空調、禮客OUTLET、TAKASIMA高島、台灣卡多摩嬰童館股份有限公司、強固企業有限公司、美學生活置業股份有限公司、潤泰集團 潤泰旭展股份有限公司、彩色天空藝術有限公司、富邦產物保險股份有限公司、香港商信可股份有限公司台灣分公司、禾煜科技股份有限公司等企業支持下，藉此交流提升社會大眾正視瀕危犀牛族群的永續發展，未來莊福文教基金會將持續與注重動物福祉的單位合作，維繫野生動物生存和繁育價值。

賴振融表示，台日疫情嚴峻，面臨許多運輸減班、嚴格限制入境、語言不同等困難，加上大型動物搬遷運輸是門檻非常高，六福團隊克服重重關卡，圓滿達成台灣第一次大型瀕危動物的國際輸出，用動物外交，寫下台日友好的歷史新頁。對此，賴振融對犀牛艾瑪輸出團隊特別表達謝意與敬意，他並特別感謝六福村團隊與莊福文教基金會的兩位顧問劉振軒與金仕謙。

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