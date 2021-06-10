2度拿下金曲獎歌王獎座的林俊傑，雖主要在兩岸發展演藝事業，但其實他是新加坡華裔，即將舉辦首場線上演唱會的他，昨開播時透露因為準備工作以及疫情關係，他已經關在家1個多月沒出門，也透露很多粉絲都催他回新加坡打疫苗，他也親自回應。

林俊傑舉辦首場線上售票演唱會「聖所FINALE」，原定6月6日舉行，團隊這段時間都緊鑼密鼓在準備，但疫情來得凶猛，他在9日宣布線上演唱會延期至7月10日舉行，工作的方式也有所改變，為了保護自己也保護團隊，因此都在家裡工作。

林俊傑昨也在IG開了直播，跟好久不見的粉絲們聊天，他說因為疫情的關係，他其實已經待在家裡1個多月了，但也沒有怎麼休息，因為在家要練歌、錄音等等，仍為線上演唱會做著準備，笑說「比正常上班還忙」。

至於很多人擔心偶像的健康，希望他能回到新加坡打疫苗，林俊傑苦笑：「我也想打啊，但是我人在台灣」，坦言看著台灣疫情嚴峻，疫苗也不足的狀態，心中感慨，他鼓勵能打的人快去打，更希望大家能讓站在第一線的醫護先打疫苗，他自己沒有關係，雖然想家，但仍會用心防疫，以待在家準備演唱會為優先，「每天都在修練自己的耐心跟堅持」。

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(中時新聞網)