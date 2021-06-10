The Utah Jazz surprised Rudy Gobert with the DPOY trophy 🙏



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/xJv4lPCEXt — Bleacher Report (@BleacherReport) June 10, 2021

爵士當家中鋒戈貝爾再次向球迷證明他是當今NBA防守最好的球員！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日搶先爆料，戈貝爾確定獲選本季年度防守球員，這是他最近4年內第3次獲此獎項，前兩次分別在2017-18年與2018-19年球季。

戈貝爾本季例行賽場均14.3分、13.5籃板、1.3助攻與2.7火鍋，幫助爵士拿下聯盟第1戰績，他在所有選票當中拿下84張第1名選票，總分464分，遠遠勝過排名第2的七六人後衛班西蒙斯的287分，排名第3的是勇士前鋒卓雷蒙格林。

目前戈貝爾拿下3次年度最佳防守球員獎項，正式追平「魔獸」霍華，距離史上拿過最多次年度防守球員的班華勒斯與穆湯波還差1次，畢竟他才28歲，或許很有可能超越班華勒斯與穆湯波，也讓他揮別上季率先感染新冠病毒的陰霾。

爵士也替他準備一次別具生面的頒獎典禮，在今天練球結束過後，隊友先把本季年度最佳防守球員獎盃放在他的休息室椅子上面，當他走進來看到當場傻眼，也被所有隊友圍繞慶祝，甚至還有人偷偷朝著他灑水，整個氣氛顯得相當熱鬧溫馨。

(中時 )