新冠肺炎升溫，全國自上月起進入三級警戒，而端午連假即將到來，恐有返鄉、群聚潮。內政部長徐國勇今日呼籲，國人在這段時間請避免跨區返鄉，盡量採電話問候關心親友，而國家公園景點都已關閉，請大家一起防疫，沒必要別出門。

徐國勇表示，目前三級警戒已延長至6月28日，這段時間，全國公廟都不開放、各地暫停公祭，國家公園也已關閉，請民眾務必配合疫情指揮中心指引，非必要別出門。

(中時 )