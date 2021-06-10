新冠肺炎升溫，全國自上月起進入三級警戒，而端午連假即將到來，恐有返鄉、群聚潮。內政部長徐國勇今日呼籲，國人在這段時間請避免跨區返鄉，盡量採電話問候關心親友，而國家公園景點都已關閉，請大家一起防疫，沒必要別出門。

徐國勇表示，目前三級警戒已延長至6月28日，這段時間，全國公廟都不開放、各地暫停公祭，國家公園也已關閉，請民眾務必配合疫情指揮中心指引，非必要別出門。

端午不開放祭祀 台南公立納骨塔代拜服務幫民眾拜拜
才呼籲端午別返鄉 阿信爆去「阿公店」認了：我天天來

(中時 )

#返鄉 #國家公園 #關閉 #景點 #三級警戒