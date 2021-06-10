避免端午返鄉、出遊 徐國勇：景點都已關閉 請國人配合 09:462021/06/10 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎升溫，全國自上月起進入三級警戒，而端午連假即將到來，恐有返鄉、群聚潮。內政部長徐國勇今日呼籲，國人在這段時間請避免跨區返鄉，盡量採電話問候關心親友，而國家公園景點都已關閉，請大家一起防疫，沒必要別出門。 徐國勇表示，目前三級警戒已延長至6月28日，這段時間，全國公廟都不開放、各地暫停公祭，國家公園也已關閉，請民眾務必配合疫情指揮中心指引，非必要別出門。 端午不開放祭祀 台南公立納骨塔代拜服務幫民眾拜拜 才呼籲端午別返鄉 阿信爆去「阿公店」認了：我天天來 (中時 ) #返鄉 #國家公園 #關閉 #景點 #三級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水位回升防民眾端午看熱鬧 日月潭伊達邵碼頭將封閉 14:172021/06/09 生活 一出站就篩檢 端午連假花蓮車站僅開放前站出口 16:022021/06/09 生活 家用寬頻申裝暴衝 中華電增逾2萬戶 04:102021/06/10 財經焦點 總統再次呼籲：端午節明年還有 視訊團圓絕對是今年最好的做法 15:532021/06/09 政治 財部：報稅至月底不再延長 04:102021/06/10 產業特刊 台東連7天「嘉玲」 端午連假車站設快篩站 18:142021/06/09 生活 基隆嶼封島至6月28日 風景區延長管制 04:102021/06/09 地方新聞 台灣為什麼疫情爆發？ 外媒：防疫成功下的受害者 04:432021/06/10 健康 躲後車廂進摩鐵開毒趴 業者氣炸 04:102021/06/10 地方新聞 軍方勸官兵在營休假 漢光演習擬延至9月 04:102021/06/09 政治要聞 新北16市場沒自治會 將加強稽查 04:102021/06/10 焦點要聞 政治熱門新聞 民進黨民調下跌 名嘴：這大咖撿到政治紅利 - 政治 陳柏惟質詢蘇貞昌 藥師：他使出4字大絕招 全場驚呆 - 政治 柯P認好心肝違法打疫苗罰200萬 陳時中：嚴查嚴辦 - 政治 吳子嘉砲轟政府不務正業 劉寶傑驚：又要查假新聞？ - 政治 說好的200萬劑「外購疫苗」在哪？ 美女發言人轟陳時中：把人民當傻瓜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。