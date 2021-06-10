高端疫苗周二（8日）以190.5元開出，擺脫連續6個交易日開盤跌停的窘境，且解開跌停後的半小時，就戲劇性飆至漲停價228元，一來一往成為當日討論焦點。沒想到有男大生見高端不斷走跌，周二一解開跌停就賣出持股，但半小時後瞬間漲停，反倒慘賠逾40萬，讓他難過落淚，並表示接下來都不會再碰生技股了，吸引網友們留言，有人說，「主力就是靠這招養套殺整死散戶」。

有男大生網友在Dcard論壇上分享自己的投資經驗，當初跟著母親的腳步購買高端，以280元買入一張高端股票，順利在414元賣出，賺了超過13萬元，這也讓他萌生「All In」的想法，因此再以均價405元再購入2張高端，期待能一夜致富。

沒想到買進高端後，出現連6根跌停，他說：「跌到第2天的時候就想要賣掉，但跌停也賣不掉，上萬張都在排隊。」，眼見高端跌勢不斷，男大生周二一看到高端解開跌停，就以190.5元賣出持有的2張高端股票。

由於當天高端被列入處置，男大生在賣出後的20分鐘後發現高端竟然飆到漲停，瞬間傻眼，直呼「心臟瞬間停止了，過去一切的努力都化為烏有，40萬直接蒸發掉。」最終高端就以漲停價228元作收，且周三高端續飆漲停，收在250.5元。

失敗的投資經驗讓他慘賠逾40萬元，男大生表示，「好不容易有自己一定的存款時卻一夕之間歸0，很難讓自己平復下來吧，經過這次的教訓，小弟應該是不會再碰有關生技股的股票，希望我能趕快把賠的錢賺回來。」

貼文一出引起網友們熱烈討論，紛紛留言表示，「生技股真的不要碰，太可怕了」、「我也賠過30萬，拍拍」、「這些都是很好的經驗，學起來吧」、「下次看到這種跌停很久打開，就知道會彈一波了」、「買個教訓，股票不是給你用來一夜致富的」、「生技股不是散戶玩的」。

此外有網友建議原Po應該多做功課，且既然買生技股忍受度也要提高，「主力就是靠這招養套殺整死散戶」、「就在講10號會解盲了，你還提早賣」、「看到賠錢就太急躁，忍受度太低」、「買生技股就很容易會這樣，自己沒準備」、「多做功課吧，下一次會更好」、「這種沒有eps的妖股以後別碰了，主力最愛養套殺」、「這種股票只會被主力弄」。

由於政府在二期試驗未完成的狀態下，就向高端購買國產疫苗，引爆巨大爭議，這也讓高端連6天殺入跌停，不過在二期試驗即將解盲的消息激勵下，高端從周二開始連2天漲停，昨晚高端也宣布今（10日）下午5時將召開解盲記者會，因此今天股票停止交易。

(中時新聞網)