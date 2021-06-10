守護企業運作與勞工健康，市長盧秀燕視察產業園區自費快篩站。（台中市政府提供）

本土疫情嚴峻，外籍移工不能成為防疫破口。市議員陳淑華指出，台中市移工人數高達10餘萬人為全台第二多，目前台中市只有兩個工業區及中科園區在快篩，萬一未快篩工業區出現案例將容易失控。市府強調，台中還有園區屬於經濟部管轄，經濟部正在籌備快篩作業中。

陳淑華表示，苗栗爆發移工群聚染疫，讓許多在工業區工作的民眾非常擔憂，頻頻詢問台中市政府對工業區的防疫對策？中市目前只兩個工業區及中科園區在快篩，市府應將醫護及相關防疫人力及物資應妥善分配，不能有本位主義，讓各工業區自行處理。

市府指出，市府於8日在台中市主管的神岡豐洲及南屯精密兩產業園區設置快篩站，屬於科技部管轄的中科當天也同步進行快篩作業，台中還有一些園區屬於經濟部管轄，經濟部正在籌備快篩作業中；市府主政園區快篩告一段落後，亦將支援經濟部確保台中的安全。

經發局說，中市主管的神岡豐洲及南屯精密兩產業園區設置快篩站，接受園區內外廠商預約申請本國員工及國際移工快篩，8日有5家業者共75人採檢；檢驗結果全部陰性；昨天參與快篩廠商共有14家，檢驗結果全為陰性。

經發局強調，今天神岡豐洲及南屯精密兩產業園區預計將有12家廠商，包含本國與移工共310名員工將進行快篩，市府持續鼓勵廠商預約快篩，協助企業建立防護網，避免工業區淪為防疫破口。

(中時 )