需求暫歇，周三美國原油期貨略跌；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至6月4日當周，原油庫存下降520萬桶，但汽油庫存卻意外增加700萬桶，其消費量從前一周的1910萬桶/日，降至1770萬桶/日。

分析師表示，傳統上，夏季駕駛旺季是需求高峰的開始，EIA也預測今年美國燃料消費量將成長148萬桶/日，優於先前預測的增加139萬桶/日。然而上周汽油數據的增加，可能與美國5月底剛結束公眾假期，令需求短暫疲弱有關；其中美國原油跌幅0.1%，倫敦原油維持平盤。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.09美元，報每桶69.96 美元；7月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.13美元；7月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.20美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨維持平盤，報每桶72.22美元。(商品行情網)

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