今年5月歐盟碳價史上第一次超過每公噸50歐元。碳價在近幾個月急遽上升，目前的碳價已是疫情前水準的兩倍之多。在碳價影響企業成本的情況下，未來的投資趨勢將聚焦在零碳排、低碳排企業，施羅德投信則認為，如何評估企業的「碳風險」該是未來投資團隊的核心，而氣候變化策略就是特別重視碳排帶來的風險，投組中經過嚴選的企業，則能兼具長期成長以及減緩氣候升溫，預期會成為未來投資主流。

施羅德投信氣候變化策略產品經理林良軍解釋，這個價格來自歐盟碳排放交易系統（EU Emissions Trading System），旨在為高污染產業的溫室氣體排放制定碳排價格。目前，ETS所管制的溫室氣體涵蓋了歐洲40%的排放量（約16億噸）。

歐洲大約有10,000個發電廠的碳排放受到歐盟碳排放交易系統的限制。這些設施所能排放的溫室氣體總量被設定上限，擁有這些設施的公司需要去購買或獲得排放配額，公司彼此間可以互相交易。對碳排配額的總量限制因此使得這些配額具有價值，這同時也限制了整體的碳排放。

由於碳價格不斷上升，使得以石化燃料為來源的電力變得更加昂貴。同時，這也使風能或太陽能等綠色能源更具競爭力，這最終將使得消費者和供應商改變其商業行為。

碳價的影響也因國家而異。德國和波蘭的電力產業仍有很大的去碳空間。這意味著碳價格的上漲對這些國家非常重要，那些依賴石化燃料（如煤炭）發電的公司將面臨成本上漲。相比之下，北歐、西班牙和法國的電力產業則已經接近完全脫碳的情況。

但是林良軍補充，除了碳價上升，還是會有更多的產業被納入碳排放交易系統。交通運輸和建築產業都有可能納入其中。低碳企業能持續受益氣候變化策略成主流。

從投資的角度來看，隨著全球碳定價機制進一步的完善和改進，會更讓低碳企業受益。以挪威的鋁生產商Norsk Hydro為例。該公司使用水力發電來生產鋁，而其在中國的競爭對手則主要使用煤炭。碳關稅會讓中國的競爭對手提高銷售價格，而擁有乾淨基礎的Norsk Hydro，反具有更高的競爭優勢。 以施羅德來說，就是在選股投資流程中，建立「碳風險價值」的分析模型，可以幫助經理人了解公司利潤和投資人報酬如何在更嚴格的氣候政策和更高的碳價中應對未來的碳風險。

(時報資訊)