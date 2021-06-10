行政院長蘇貞昌昨拿「訂冷凍雞腿」比喻採購疫苗，引發批評，國民黨前主席朱立倫強調，雞腿可以晚到，人命不容延遲，相較其他國家，台灣採購疫苗到貨率嚴重落後，且採購總量仍是大問題，恐無法讓全國人民都接種第二劑，他建議蔡政府學習新加坡等鄰近國家，成立緊急基金匯集各種管道，設立專責窗口，加速採購大量國際認證疫苗。

朱立倫說，新冠疫情持續傳出變種病毒，疫情恐一波波襲來。無論各國研發國產疫苗與否，第一步超前部署皆以採購國際認證疫苗為主，以應對年底、乃至於明年新冠疫情流感化的衝擊。

他指出，以已採購國際疫苗數字來看，人口相近台灣的澳洲採購量已達人口數6.7倍、美國達3.9倍、英國7.6倍、鄰近國家南韓達人口數3.4倍、香港2.9倍、日本2.9倍、印尼1.1倍、馬來西亞2.3倍。

他說，換言之，在疫情流感化之後，以一人兩劑為基礎，這些國家採購國際認證有效疫苗數量均達人口兩倍以上，亦即足夠讓民眾防備第三波、甚至第四波的衝擊，全民打過一輪又開始新的一輪。

他表示，反觀台灣，目前採購數2000萬劑，佔全體國民的0.84倍，即便包含美日捐贈也僅0.92倍，連一倍都不到，亦即不夠全體國民施打第一劑的數量。即便加上國產疫苗已簽約的1000萬劑，3000萬劑總數仍然不夠民眾完整施打兩劑所需的4000多萬劑。

他指出，以疫苗採購到貨量來看，香港到貨11.99％、印尼21.26％、美國28.58％，台灣到貨6.54％呈現明顯落後態勢。

以民眾疫苗施打率來看，朱立倫說，台灣目前施打率2.94％，對照美國的51％、香港20.38％、南韓的17.82％、澳洲17.44％、日本的10.24％，台灣名列全球第152名，排名竟然輸給多哥、波札那、史瓦帝尼、納米比亞國家，僅微幅優於巴基斯坦、迦納、盧安達、塞內加爾等國家。

台灣疫苗採購總數不足，如何亡羊補牢？朱立倫表示，指揮官陳時中昨日坦言，「國產疫苗有不被國際認證的風險」，閣揆蘇貞昌拿訂雞腿表示出貨延遲，不能怪罪政府；但是對人民而言，雞腿不吃不會怎樣，疫苗不來會出人命。

朱立倫認為，但事實上不僅到貨比率嚴重落後，採購總量仍是個大問題，即便加上國產疫苗採購的1000萬劑，總數仍不夠所有的民眾完整施打二劑。更何況未來面臨的是病毒變種後的第二次施打、第三次施打，目前數量遠遠不足。

朱立倫建議，蔡政府應該立即學習新加坡、菲律賓、馬來西亞等鄰近國家，成立緊急基金匯集各種管道，組成談判採購小組、設立專責窗口，為國人加速採購大量國際認證疫苗，以備未來之需。

(中時 )