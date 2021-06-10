塔利班為何打不敗

美國高級官員說，要是喀布爾，或是另一個大城有落入塔利班手裡的危險，五角大廈正考慮尋求授權空襲，以支援阿富汗安全部隊，而這或許能給美國總統拜登的完全撤軍計畫一些彈性。

據《紐約時報》（The New York Times）9日報導，拜登和高級國安幕僚先前暗示，一旦美軍撤離阿富汗，除了目標在打擊可能危及美國利益的恐怖組織空襲外，空中支援也會隨著結束。不過，美國軍官正積極討論，萬一迅速撤軍導致嚴重的國安後果，可能要如何因應。

而官員也強調，目前尚未做出決定。但他們透露，目前正在考慮的選項，就是建議出動美國戰機或武裝無人機，介入非同尋常的危機，如阿富汗首都喀布爾淪陷，或是美國與盟國大使館遭圍攻，使公民陷入險境等。

美國撤軍阿富汗 塔利班忙攻擊

此外，官員指出，由於美國撤軍，需要動用龐大的後勤，因此就算到那時，也難以長期維持這類空中支援。到7月時，美軍將撤離阿富汗所有的空軍基地，若要發動任何空襲，都很可能必須從波斯灣的基地展開。

這些官員說，美國在撤軍後，最可能再軍事介入當地衝突的狀況，就是喀布爾淪陷。不過，其中1名官員說，至於美軍會不會為了保護阿富汗第二大城坎達哈（Kandahar），那就很難確定了、至於美軍撤離後，要不要提供阿富汗安全部隊空中支援，將是拜登下星期在歐洲和北約（NATO）盟國領袖會面時，針對阿富汗政策所要探討的主要議題之一。

另一方面，懸而未決的，除了美軍要如何執行反恐任務，以防蓋達（al-Qaeda）組織和其他激進分子在阿富汗死灰復燃外，還有如何讓西方承包商繼續支援阿富汗部隊。此外，中央情報局（CIA）也面臨龐大的壓力，正設法在阿富汗尋找搜集情資，以及進行反恐打擊的新方式。

(中時新聞網)