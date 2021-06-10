行政院有給職顧問丁怡銘今傳出五月中旬已經接種AZ公費疫苗，由於其身分並非第一線防疫工作人員，引發外界關注，政院雖已回應稱丁符合第2類公費施打對象，但大批網友仍不滿表示，比他風險高的人多的是，雙標到了極點。

PTT八卦版網友看到此消息，又再度炸鍋，大酸這叫「超打」，綠營想要攻擊台北市「好心肝診所」，沒想到打到自己人，壞了一手好牌，諷刺標準一致啊，就是有台灣價值就好！

網友不滿表示，製圖組何時變防疫人員？有什麼貢獻有臉打疫苗？造謠沒被法辦，還能打疫苗，比他風險高的人多的是，雙標到了極點，真的很噁心。

也有網友犀利指出，一般人民要苦等，可能打國產疫苗，他竟可打國外疫苗？網友也質疑綠營側翼，這次怎麼好安靜？

行政院今對此回應，參與防疫會議的政務委員、顧問等人，有必要進入指揮中心開會，符合指揮中心所公布「COVID-19疫苗公費接種對象」第2類維持防疫體系運作的中央政府人員。

(中時新聞網)