陳時中出席立院聯席會報告並備質詢

針對好心肝診所爆發涉嫌違法施打疫苗案，引發各界關切。台北市府已依違反《傳染病防治法》罰最高200萬元，並取消合約診所的資格，而針對衛生局內部同仁未查察，將移送政風處調查。衛福部長陳時中今(10日)在立法院答詢時針對好心肝診所打疫苗一事回應，有任何行政問題都要嚴查嚴辦。

北市好心肝診所遭爆三更半夜將100瓶疫苗分給一般志工注射，北市副市長黃珊珊9日下午在防疫記者會表示，經查一大部分人不符合第1至3類優先人員的相關規範，依違反《傳染病防治法》罰最高200萬元，並取消合約診所的資格，而針對衛生局內部同仁未查察，將移送政風處調查。台北市長柯文哲說，市府內部管控有疏漏，該調查就調查，不能因外面要多少就給多少，這不對，不是一個股長就可把疫苗送出去，他會處理。

立委陳亭妃今在立院聯席委員會質詢時表示，北市疫苗分配不均，要求檢調快速徹底調查，指揮中心對於此事態度要表現更清楚，不是指揮中心分配不均，要求檢調查清楚。對此，陳時中回應，疫苗都是大家非常關心的，有任何行政問題都要嚴查嚴辦。

(中時新聞網)