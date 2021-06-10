新北市新莊地區近來出現多處電線杆、路樹上被人綁上一整包鹽巴，令許多當地民眾不解其用途為何？臉書地方社團也掀起一陣討論，不少人透過諧音聯想，認為是「求降雨，鹽多必濕」、「鹽以律己，少出門為妙」，也有人認為是祈求「新冠『廢鹽』退散」；據悉在戶外放鹽有驅邪避煞功用，推測是當地人為疫情所放置的。

1名網友在臉書地方社團「愛新莊我是新莊人」發文表示，他在南新莊地區的多處地方發現，有人將「整包精鹽」綁在上頭，包括電線桿、柱子、行道樹上都能見到，他不明白其用途為何，因此詢問網友們，「不止這些，還有很多地方都有綁」；公開的照片中可見整包鹽巴未開封，就被膠帶纏在電線杆與路樹上。

許多網友則陸續異想天開，用諧音留下人發笑的內容，「可能前陣子乾旱求降雨吧，鹽多必濕」、「鹽以律己，少出門為妙」、「鹽鹽夏日小心中暑」、「請鹽樹看待」、「戒鹽時期，禁止隨意外出」、「長輩提醒路人，我吃過的鹽比妳走過的路還多」，也有人笑說是「新冠『廢鹽』退散」。

不過也有專業的網友推測「戶外放鹽是驅邪避煞，應該是求疫情趕快退散」；據悉，民俗專家表示，在戶外放鹽巴通常有2個用意，首先可能是要進行清淨，淨化周邊環境磁場，再者有可能是要供養當地的土地公或是地基主，其中又以地下室停出場出入口最常見。

(中時新聞網)