LINE宣布，LINE視訊通話中的新功能「LINE會議室」在台灣釋出，適用於LINE iOS、Android與電腦版，最大特色就是不需先加入群組，只要手機與電腦安裝有LINE應用程式，就能透過連結就能邀請對方加入會議。此外，視訊會議進行時，也會產生一個即時的會議聊天室，方便與會者可以進行文字討論，或傳送圖片與檔案。「LINE會議室」的使用介面，與大家所熟悉的LINE視訊通話並無太大差異，相信大小朋友都能立刻上手。

「LINE會議室」版本最低要求為LINE iOS與Android 需在10.13以上，LINE電腦版（Windows與Mac）6.2以上。此外，iPad與Android平板也能使用LINE會議室功能，LINE版本要求跟手機版相同，也就是需在10.13以上。若不確定LINE版本，可直接更新到最新版本。如已安裝符合上述規格要求的LINE應用程式，不需再手動更新，待功能批次釋出，即可看到「LINE會議室」的圖示出現在LINE介面上，並開始使用。

大家所熟悉的LINE多人視訊通話，前提是需要先有一個群組，或是拉一個多人聊天室。現在，LINE在現有視訊通話功能中，新增了「LINE會議室」功能，介面跟使用者熟悉的視訊通話一樣，但開放可透過連結加入會議，能適用更多樣的使用情境，像是可以把連結放在行事曆中，一起發出會議通知給對方。同一個會議連結最長可以使用90天，適用長期固定會議（例如每週固定的業務會議）。

LINE手機版如何建立LINE會議室。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE手機版如何加入LINE會議室。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE電腦版如何建立LINE會議室。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE電腦版如何加入LINE會議室。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

此外，會議進行時，配備有一個即時的會議聊天室，可以一邊打字或傳檔案。這個即時的會議聊天室 只會出現於「有人點選會議連結進來時」，當最後一個人離開視訊會議，會議會自動結束，同時這個即時的會議聊天室也會自動消失並清除所有內容（包括記事本），因此，建議會議發起者可以最後一個離開視訊，並視需要另存即時的會議聊天室 中的討論內容（例如利用LINE的長截圖功能或是Keep）。

LINE會議進行時，配備有一個即時的會議聊天室，可以一邊打字或傳檔案。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

同時，LINE視訊通話原本就有的實用功能，像是分享螢幕畫面（可以方便投影會議簡報）、模糊背景或替換自己喜歡的虛擬背景、可愛的濾鏡與特效等，使用LINE會議室進行視訊時也都能使用，非常便利！

建立一個LINE會議室的連結非常簡單，手機版本在LINE中的「聊天」頁面右上角，會看到新增的攝影機小圖示（在原本視訊通話的電話小圖示旁邊），點選下去後，設定完會議名稱後就可馬上得到會議連結，接著就能把連結LINE給對方，或是加到行事曆上。同樣的，在LINE電腦版上的主選單也會看到新增LINE會議室圖示，一樣點下去後就能直接建立會議。

(科技)