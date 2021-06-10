今天在大聯盟場上教士以1：3不敵小熊，此戰教士派出他們的王牌先發投手達比修有登板，他如期投出優質先發，總計7局投球飆出8次三振，可惜失掉2分承擔敗投，目前他本季成績6勝2敗，自責分率2.28，還是非常夠水準，今天也只投出2次保送而已，控球方面其實很不錯。

今天前面3局達比修有都控制局面沒有失分，直到第4局小熊外野手彼德生(Joc Pederson)轟出右外野方向全壘打，讓比數來到1：1，好在馬恰多(​Manny Machado)第3局有率先得分，達比修有暫時還無關勝敗，但到了第7局小熊瑞佐(Anthony Rizzo)再下一城，這時比數來到2：1，這時達比修有被換下場。

不過接替的投手帕岡(Emilio Pagan)仍舊沒穩住局面，在第8局時被阿坎塔拉(Sandy Alcantara)揮出全壘打，比分拉大到3：1，最後比數也就定在這，教士打擊群沒有繼續發揮幫達比修有拿下勝投，相當可惜，這場比賽算是投手戰，雙方打線都只揮出4支安打，教士以馬恰多4打數1安打貢獻1分打點最為優秀。

小熊這邊彼德生也是4打數1安打貢獻1分打點，阿坎塔拉3打數1安打貢獻1分打點，哈普(Ian Happ)3打數幫球隊擠回1分，另外先發投手艾瑞耶塔(Jake Arrieta)投5局被敲4安打失1分，送出6次三振1保送無關勝敗，勝投則由中繼投手布拉德斯(Rex Brothers)拿下。

另外在達比修有前一場比賽投球時，他遭球迷質疑使用松膠油作弊，當時達比修有總計投5.1局失2分順利拿下勝投，賽後球迷指出他多次出現手指往手套內摸的動作，懷疑他是不是也塗抹了異物在手套內。也懷疑他的投球轉速為何大幅上升。

對此他回覆說：「我已說過好幾次，從來沒用過松膠油。單純因我現在投比較多轉速高的滑球和切球。過去幾年轉速沒什麼變，如果因轉速突然上升好幾百圈，我覺得直接調查就能知道誰有用。」他用此段話在推特上回應酸民，也在今天的比賽再次繳出好身手證明自己絕對是靠實力在投球。

(中時新聞網)