櫃買10日審議華景電通上櫃案 10:002021/06/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心將於6月10日審議華景電通公司（6788）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，華景電通公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，董事長為陳榮華，推薦證券商是富邦證券、中信證券及國票證券，申請時資本額3億1,595萬元。 華景電通公司2020年營收為7億3,018萬元，稅後盈餘為1億6,001萬元，每股盈餘為5.03元。20211年第一季營收為2億1,974萬元，稅後盈餘為4,885萬元，每股盈餘為1.53元。 百貨、超市年中慶 線上開打 5月筆電大賣 雙A大豐收 (工商 ) #系統 #華景電 #日審議 #上櫃案 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林俊傑砸4000萬備戰線上演唱會 04:102021/06/10 娛樂新聞 台積電加碼 Q1配息2.75元 04:102021/06/10 財經要聞 《半導體》京鼎全員快篩1人陽性 10日復工 08:022021/06/10 財經 櫃買 新掛牌、債券發行熱絡 今年來股債兩市成績亮眼 04:102021/06/10 財經要聞 6月15日起恢復臨櫃報稅 財部被罵翻 04:102021/06/10 財經焦點 中鏢移工混住旅館 惡劣仲介罰100萬 04:102021/06/10 焦點要聞 桃園入境居檢失聯 男遭重罰100萬 04:102021/06/10 地方新聞 北市診所私打疫苗 重罰200萬元 04:102021/06/10 焦點要聞 北漂失意返嘉卻確診 村民憂破口 04:102021/06/10 地方新聞 超市祭夢幻逸品 618元開搶 04:102021/06/10 時尚消費 TIFA有進展！華爾街日報：美台貿易高層最快10日恢復對話 08:022021/06/10 政治 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 男大生買高端賠光畢生積蓄 慘被主力這招整死 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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