歐股周三小漲，再創收盤新高。然在本周歐洲央行政策會議以及美國通膨數據公布前，投資人試圖避免大筆的押注。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.43點或0.09%，為454.44點，略低於前一個交易日盤中創下的歷史高點455.66點。歐洲許多國家逐步放寬禁令，旅遊休閒股次指數漲0.9%。

美國疾管中心表示，正考慮放寬對110個國家和地區的旅遊限制；激勵法航/荷航、漢莎航空、英國航空母公司IAG皆上漲逾3%。

投資人對通膨的陰影揮之不去。受到大宗商品價格上升的影響，中國五月工業產品的出廠價格以12年來最快增速上漲。

倫敦上市的力拓集團、英美資源、必和必拓集團(BHP)皆跌超過2%，讓英國富時指數(FTSE)跌0.2%。

德國DAX指數跌0.4%，法國CAC指數漲0.2%。

IG首席市場分析師Chris Beauchamp指出，2021年前五月歐股強勁的上漲，而夏季則不會有太大的波動，以歷史資料來看，2021年的接下來時間會是較平靜。

儘管經濟正在復甦，物價壓力加大，歐洲央行本周預計將會表示，維持目前購債速度。

市場焦點在美國的消費者物價資料上，此一資料的公布可能會影響市場預期。

儘管報出第一財季超乎預期的淨利業績，Zara母公司印地紡(Inditex)股價跌2.2%。

挪威養殖魚商SalMar大跌5.3%；該公司完成配股交易。

法國食品廠達能(Danone)跌0.9%；加拿大皇家銀行(RBC)下調該公司評級。

(時報資訊)