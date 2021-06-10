大S和汪小菲結婚10年，近日驚傳因汪小菲頻頻失言，惹大S放話決定離婚，消息一出震驚粉絲，也有人發現他們曾與江宏傑、福原愛一同上實境節目放閃，引來傳言指情侶夫妻上節目放閃恐遭遇分手魔咒。賭王千金何超蓮與大陸演員竇驍交往兩年多，一度被劉嘉玲誤認秘婚，最近兩人上實境秀曬恩愛驚傳也低調分手，何超蓮則火速否認了。

30歲何超蓮過去曾跟吳克群交往分手，後來又傳被香港富三代霍啟山、大陸富二代張根森猛追求，2019年她認戀32歲曾演出《山楂樹之戀》、《破風》的大陸演員竇驍，小倆口一路走來始終甜蜜，竇驍去年更陪何超蓮走過喪父之痛，今年4月劉嘉玲受訪，突鬆口何超蓮秘婚，「現在她也結婚嫁人，而且嫁了一個我們中國很出名的男演員」，引來網上熱議。

何超蓮回應網友留言。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

當時何超蓮澄清還在守喪期，沒有結婚，暫時也沒計畫，男方也口徑一致回應，但不否認對結婚有共識。最近何超蓮和男友一同上節目《追星星的人》，何超蓮跟女星宋軼聊起感情，何超蓮幸福說：「我沒有遇過這麼專一，然後這麼好的人，而且他現在越來越好」，並強調認定對方，兩人才交往兩星期，何超蓮就有預感：「我就知道是他了」。

何超蓮先前在節目預告已經認定竇驍。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

近日網上傳出豪門千金分手男演員，引來關心何超蓮的網友詢問，她二字回應：「假的！」並透露目前在隔離期，有人生氣說：「誰造謠分手？出來啊！」何超蓮則淡定說：「不用理他們~乖」，澄清跟男友感情依舊，其他網友也說：「這麼甜蜜，這麼夫妻相，怎麼會分手呢？不會的」、「無故躺槍，造謠的真缺德」。

(中時新聞網)