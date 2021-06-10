南部分署第一一岸巡隊興達安檢所於9日中午12時許，查獲1艘澎湖馬公籍漁船，載有境外購買的漁獲及美國短毛貓1隻，成功攔截防疫破口。
目前全國疫情嚴峻，海巡署針對活魚運搬船依防疫作法，由海巡人員會同當地縣、市政府衛生所，著全套防疫裝備，對進港人員實施體溫量測，啟動查艙機制，並派遣海巡偵蒐犬，強化進港安檢勤務。
9日中午12時許，雷達操作人員通報澎湖馬公籍漁船進入興達漁港，由茄萣區衛生所人員對全數船員完成體溫量測，確認無發燒及有身體不適情形後，安檢所查艙人員配合偵蒐犬，於艙間發現已完成包裝冷凍鮑魚25公斤的非自行捕撈漁獲，及美國短毛貓1隻。
經查，漁貨與貓都是大陸私運來台，經由動植物防疫檢疫局對貓施打疫苗及晶片後，依疾病管制局規定全船人員原船強制健康管理，由海巡人員協助監控，全案依《漁船運搬養殖活魚管理辦法、動物傳染病防治條例及海關緝私條例》函送主管機關裁處。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。