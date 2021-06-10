南部分署第一一岸巡隊配合偵蒐犬，搜查入興達港的漁船是否有違禁品。（第一一岸巡隊提供／林瑞益高雄傳真）

南部分署第一一岸巡隊在一艘入興達港的漁船上發現偷渡的美國短毛貓1隻。（第一一岸巡隊提供／林瑞益高雄傳真）

南部分署第一一岸巡隊興達安檢所於9日中午12時許，查獲1艘澎湖馬公籍漁船，載有境外購買的漁獲及美國短毛貓1隻，成功攔截防疫破口。

目前全國疫情嚴峻，海巡署針對活魚運搬船依防疫作法，由海巡人員會同當地縣、市政府衛生所，著全套防疫裝備，對進港人員實施體溫量測，啟動查艙機制，並派遣海巡偵蒐犬，強化進港安檢勤務。

9日中午12時許，雷達操作人員通報澎湖馬公籍漁船進入興達漁港，由茄萣區衛生所人員對全數船員完成體溫量測，確認無發燒及有身體不適情形後，安檢所查艙人員配合偵蒐犬，於艙間發現已完成包裝冷凍鮑魚25公斤的非自行捕撈漁獲，及美國短毛貓1隻。

經查，漁貨與貓都是大陸私運來台，經由動植物防疫檢疫局對貓施打疫苗及晶片後，依疾病管制局規定全船人員原船強制健康管理，由海巡人員協助監控，全案依《漁船運搬養殖活魚管理辦法、動物傳染病防治條例及海關緝私條例》函送主管機關裁處。

(中時 )