美國肉品加工巨頭JBS USA上周遭到網路攻擊癱瘓電腦系統後，稍早表示公司已支付價值1,100萬美元的比特幣贖金，以確保合作的餐廳、商家及農民不再面臨供貨受阻的威脅。
JBS USA執行長諾谷艾拉（Andre Nogueira）9日受訪時表示：「付錢給犯罪者是相當痛苦的決定，但我們為顧客做了正確的抉擇。」他表示公司是在各地加工廠恢復正常運作後交付贖金。
JBS是全球最大肉品公司，專門加工來自澳洲、南美及歐洲等地的牛、豬、家禽。該公司是美國最大牛肉供應商，旗下子公司Prilgrim’s Pride也是美國第二大家禽類肉品供應商，市占率僅次於泰森食品。美國全國肉品供應量有高達五分之一來自JBS，因此上周的網路攻擊一度影響美國肉品供應。
JBS在上周第一時間通報美國聯邦調查局（FBI），經FBI調查後初步認定網路攻擊來自勒索軟體犯罪組織REvil。
(工商 )
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