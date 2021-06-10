Hawks' De'Andre Hunter is out for the season and will undergo meniscus surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，老鷹先發小前鋒杭特將因進行右膝蓋半月板修復手術，本季提前宣告報銷，這對目前跟東區龍頭七六人在東區準決賽打成1平的老鷹，無疑是天大噩耗，畢竟杭特是相當重要的防守與角色球員。

其實杭特本季膝蓋問題始終纏身，造成他在例行賽只打23場，直到季末才告傷癒復出，沒想到他在打完東區準決賽G1後，右膝再次出現腫脹現象，讓他無奈缺席G2，如今確定必須提前接受半月板修復手術，本季剩餘比賽不會再上場。

杭特在例行賽平均可拿15.0分、4.8籃板及1.9助攻，來到季後賽場均10.8分、4.0籃板，根據查拉尼亞收到線報，他將在周末前往洛杉磯，然後下周三正式接受半月板修復手術，期望這次可以把他困擾了一整季的膝蓋問題徹底治好。

老鷹跟七六人的東區準決賽G3，將在12日改到亞特蘭大進行，目前最可能取代杭特先發位置的老鷹球員，仍是先前曾造成詹姆斯右腳踝高位扭傷的索羅門希爾，不過胡爾特、賈林納利、史奈爾等老鷹替補球員也必須扛下更多杭特的上場時間。

(中時 )