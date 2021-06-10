高雄市警察局婦幼隊一名女警清晨近8點要下勤務交還槍枝進行清槍時，忘記檢查槍膛內是否還有子彈未卸下，在清槍桶內直接就擊發，當場嚇壞現場同仁，幸好並未造成任何意外事件。

據了解，該名女警在下勤務前要將槍枝繳回，因次在清槍桶前進行清槍，但是將彈匣卸下後，未能落實檢查槍膛內是否還有子彈，直接就在清槍桶內擊發，現場一聲巨響不但自己嚇壞，也造成辦公室同仁驚嚇，根據出調了解，是該名女警未落實清槍動作所導致，警方表示將會進行檢討。

(中時新聞網)