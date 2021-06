CNBC援引取得的副本報導,一群眾議院民主黨人正在分發反壟斷法案的協商草案,這些法案將迫使科技巨頭改變部分商業模式,並削弱其進行大型收購案的能力。

雖然在提案之前,這些草案內容可能還會有重大調整,但就目前內容所指,它們可能透過限制蘋果公司和亞馬遜經營產品和應用程式市場,同時在這些商店銷售自家產品和應用程式的能力,來促使兩大巨頭改革其商業模式。

這些法案還將提高蘋果和亞馬遜,以及臉書和谷歌的母公司Alphabet完成大型併購案的難度,並將迫使這些公司讓用戶更容易在保持其數據完好的情況下離開平台。

CNBC報導,目前尚不清楚這些草案何時推出。

此前眾議院司法委員會的反壟斷小組委員會對這四大科技巨頭進行長達16個月的調查,最終由民主黨工作人員在去年秋天提出將近450頁的調查報告。

該草案未指明是否有共和黨人給予支持。

具體而言,這五大協商草案旨在阻止平台擁有存在利益衝突的業務,禁止大型平台偏袒自家產品,而做出不利於其平店上競爭對手產品的行為,將提高大型平台完成合併案的困難度,將提高併購交易的規費,以及將要求讓用戶在平台之間傳輸數據的方法。

其中一項法案似乎是參議院兩黨支持的《合併案規費現代化法案》(Merger Filing Fee Modernization Act)的配套法案。參議院在周二通過該法案,作為規模達2500億美元之《美國創新與競爭法案》(USICA)的一部分。

另外四項協商草案分別是《終止平台壟斷法》(Ending Platform Monopolies Act)、《平台競爭和機會法》(Platform Competition and Opportunity Act)、《平台反壟斷法》(Platform Anti-Monopoly Act),以及《透過服務交換強化相容性和競爭法案》(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching)。

(時報資訊)