臺北市立聯合醫院陽明院區8日傳出有急診醫護遭確診者嘔吐物噴濺染疫，指揮中心證實有8名醫護檢驗PCR陽性，為急診群聚事件。對此，一名自稱是院內的醫護人員爆料，院內感染不只一次，同仁感染後，院方並未依照SOP清消、隔離接觸者，痛批陽明醫院不把護理人員的生命擺在第一位。

該名醫護人員昨（9）日於論壇《Dcard》透露，6月初先是護理之家傳出院內感染，院方只有將其消毒，並將同病房住民轉至專責病房後，就沒後續處理，直至5樓一般病房同仁傳確診，才開始匡列，但只有匡列前3天有接觸的人，並緊急召集同事進行篩檢、居家隔離。

該名護醫護人員表示，快篩若是陰性就得繼續工作，且不得其他單位支援，但接觸的同仁都未進行居家隔離，直至有人反應才開始列名單，她質疑染疫單位並未關閉，程序也未按照SOP進行保護院內同仁。

6月7日又傳出急診同仁確診，院方同樣緊急召喚急診室同事進行快篩，做法和之前一樣只有消毒，未緊急匡列居家隔離者，6月8日新聞爆炸後，才進行緊急關閉作業，護理師認為快篩和PCR陽性的醫護人員不只5位，且居家隔離名單並非全體急診人員，而是與確診者曾一起用餐的人，當日一起上班的同仁只有進行自主健康管理，院方的理由是上班期間有防護裝備，令他忍不住問「真的有在珍惜醫護人員嗎？」

護理師說，陽明醫院一直都不把護理人員生命擺在第一位，院內消毒作業也不知道是否有確實，未讓相關接觸者居家隔離、關閉染疫單位，疫情爆發初期，因急診人力不足，在未進行任何防護訓練下，要求其他單位都要緊急支援，質疑「說好的分艙分流？」篩檢站的醫護人員也只有穿二級防護衣，膝蓋一下皆沒有防護，她無助地說「真的沒在管醫護人員，也不知道衛福部政策是如何」。

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(中時新聞網)