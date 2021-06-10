新北市聖翔救援協會理事長阮橋本(鋼鐵爸)擔心故鄉土城疫情，捐贈「噴霧式消毒門」給土城分局。（警方提供）

本土疫情嚴峻，各地陸續傳出員警確診。新北市聖翔救援協會理事長阮橋本(鋼鐵爸)及毛姐夫寵物用品公司董事長辛子帆昨捐贈「噴霧式消毒門」給土城分局，安置在門口，讓員警返回駐地時都能先做全身消毒，也確保員警執勤及洽公民眾安全。

阮橋本表示，從小在土城生活，對土城懷有深厚的情誼，因土城區疫情較為嚴峻，擔心第一線員警染疫，致贈噴霧式消毒門，希望感謝疫情期間警察的辛勞，也讓執勤員警多一份保障。

另外，宏技昇公司董事長蔡英珠捐贈電動噴霧器10組、消毒酒精100桶等防疫物資，給予警方，盼各派出所、分局駐地往返洽公時能隨時消毒駐地環境。

土城分局指出，新冠肺炎疫情期間，除日常治安、交通工作外，員警仍需肩負防疫重任，舉凡配合區公所實施傳統市場人流管制、訪查居家隔離對象、勸導取締未戴口罩、加強宣導防疫措施及查察停業場所等工作，均需與高危險群近距離接觸，稍有不慎身上制服可能殘留病菌，因此，員警到、退勤或洽公民眾，先經過消毒滅菌門噴灑消毒，有效滅菌，將降低感染及將病毒帶入機關的風險。

(中時 )